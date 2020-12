per Mail teilen

Das Modell der Außenhülle des Freiburger Münsters ist im vergangenen Jahr entstanden. Nun geht's an die Vermessung der Freiburger Münsterwelt von innen - per Hightech im 3-D Verfahren.

Wenn Hightech aufs Mittelalter trifft - so könnte man es beschreiben, das Modell des Freiburger Münsters. Es ist ein 3-D Modell mit den gestochen scharfen Aufnahmen einer Drohne. Die sollen den Steinmetzen der Münsterbauhütte die Arbeit erleichtern. Früher musste die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken, damit die Handwerker den Jahrhunderte alten Sandstein begutachten konnten. Nun können sie das Zentimeter für Zentimeter am Computer machen.

Für regelmäßige Kirchgänger hat der Anblick vermutlich etwas Vertrautes: Was aus der Ferne an den Stab des Erzbischofs erinnert, ist ein hochmoderner Mobiler Scanner. Er vermisst mit 600.000 Punkten pro Sekunde das Freiburger Münster von Innen. Das geschieht mit großem Respekt und viel Ehrfurcht aber millimetergenau.

Der Innenraum des Freiburger Münsters wird mit modernster Laser-Technik millimetergenau vermessen SWR

Entwickelt hat diese Technik das Freiburger Unternehmen dotscene. Nicolas Trusch, der Geschäftsführer: "Als junges Freiburger Unternehmen in der Tradition von ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten weiterarbeiten zu können und so einen winzigen kleinen Beitrag leisten zu dürfen, für den Erhalt und das Verständnis von diesem Bauwerk, das ist grandios."

Der Außenbereich des Freiburger Münsters wurde bereits 2019 im 3-D Verfahren vermessen SWR

Moderne Technik trifft auf jahrhundertealte Baukunst. Bereits im vergangenen Jahr hat dotscene das Münster mit Hilfe einer Drohne von außen gescannt. Spektakuläre Bilder sind die bisherigen Ergebnisse. So hochauflösend, dass die Steinmetze der Münsterbauhütte am Computer künftig jede noch so kleine Fuge vergrößern und einzeln kontrollieren können.

Münsterpfarrer Christoph Neubrand fasziniert die Spannung zwischen Hightech und altem Handwerk SWR

Das sei schon alles ein bisschen verrückt, sagt Dompfarrer Christoph Neubrand, dass modernste Lasertechnik am Ende zeigen werde, wie präzise das Freiburger Münster vor über 800 Jahren von Hand gebaut worden ist: "Diese Spannung zwischen moderner Technik auf der einen und ganz großen handwerklichen Fertigkeiten und Fähigkeiten auf der anderen Seite. Das glaube ich, wird das Interessante daran sein: durch diese Vermessung festzustellen, was unsere Vorfahren da geleistet haben."

"So haben wir das Freiburger Münster noch nie gesehen." Nicolas Trusch, Geschäftsführer von dotscene Freiburg

Für die Spezialisten von dotscene ist das Münster eine Herausforderung mit seinen unzähligen Ecken und Winkeln, den vielen Steinfiguren, Fenstern und Verzierungen. Trotzdem hat die Vermessung nur zwei Tage gedauert, sagt Geschäftsführer Nicolas Trusch: "Ja, das Tolle ist, dass es nicht nur ein Bild gibt sondern ein komplettes 3-D Modell.

Schon 65 Millionen Messpunkte ergeben bereits ein millimetergenaues 3-D Computerbild SWR

Das Kirchenschiff im Querschnitt, das sind die ersten vorläufigen Bilder aus dem Computer. Bislang nur grüne und blaue Messpunkte. Und nur etwa 65 Millionen. Am Ende werden es Milliarden sein, die ein einzigartiges digitales Abbild des Freiburger Münsters ergeben.