Modehaus Kaiser schließt

Das Freiburger Modehaus Kaiser wird Ende Juni 2022 schließen. Das teilte das traditionsreiche Unternehmen am Dienstag seinen 215 Mitarbeitern mit. Als Grund für das Ende nannte das Modehaus den Strukturwandel und die Corona-Pandemie. Das Modehaus sei - so wörtlich - "schlichtweg zu klein", um sich gegen die wachsende Konkurrenz im Onlinehandel durchzusetzen. Deshalb habe das Unternehmen bereits in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr ausreichend Renditen erwirtschaftet. Die Corona-Pandemie habe den Trend zu mehr Onlinehandel noch bestärkt. Und die Lockdowns hätten zudem zu erheblichen Verlusten geführt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen faire und soziale Lösungen gefunden werden.