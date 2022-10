Deutscher Kinderbuchpreis 2022 geht nach Freiburg

per Mail teilen

Die Freiburger Illustratorin Stefanie Scharnberg erhält zusammen mit der Autorin Stephanie Schneider den Deutschen Kinderbuchpreis 2022. Eine Jury aus Kindern hat das entschieden.

"Grimm und Möhrchen - Ein Zesel zieht ein", heißt das ausgezeichnete Buch. Die Freude ist groß bei Stefanie Scharnberg. Mit einer solchen Ehrung hätte die Freiburger Illustratorin nicht gerechnet.

"Ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass ich so etwas gewinnen könnte. Da plötzlich mit dabei zu sein, das war schon sehr beeindruckend für mich."

Deutscher Kinderbuchpreis 2022 für Autorin Stephanie Schneider (l.) und die Freiburger Illustratorin Stefanie Scharnberg (r.)

Der Deutsche Kinderbuchpreis ist ein relativ neuer Preis: Dieses Jahr wurde er zum zweiten Mal verliehen. Die diesjährige Preisverleihung fand am 8.10. in der Leipziger Kongresshalle statt.

Kinderjury hat entschieden

Aus fast 250 eingereichten Büchern musste zuerst eine Erwachsenen-Jury eine Vorauswahl von 10 Büchern treffen. Daraus bestimmte dann eine Kinderjury das Siegerwerk. Für Scharnberg war das etwas Besonderes. Von den Kindern erhielt sie Rückmeldung zu ihrer Arbeit, die sie sonst nur selten bekommt.

Die gebürtige Hamburgerin lebt seit 2013 in Freiburg. Nach einer Lehre zur Buchhändlerin studierte sie Malerei in Florenz. 1992 kehrte sie nach Deutschland zurück und arbeitete zuerst einige Jahre als Buchhändlerin. Heute arbeitet die 55-Jährige als freie Illustratorin mit einem Fokus auf Kinderbücher.

Der Zesel gewinnt

Im Siegerbuch geht es um Buchhändler Grimm und sein Geschäft "Bücherkiste", das bisweilen etwas einsam ist. Das ändert sich, als an einem Regentag plötzlich ein kleiner "Zesel" namens Möhrchen im Laden steht. Ein "Zesel", so steht es auf dem Buchrücken, ist "ein bisschen Esel und ein bisschen Zebra". Jedenfalls bringt der Zesel jede Menge Schwung in den Alltag von Buchhändler Grimm.

Preis bringt finanzielle Sicherheit

Mit einem Preisgeld von 100.000 Euro ist der Deutsche Kinderbuchpreis einer der höchstdotierten Buchpreise Europas. Das Preisgeld teilen sich Autorin und Illustratorin untereinander auf. Stefanie Scharnberg freut sich über die Anerkennung, die der Preis mit sich bringt, aber auch über die Freiheiten: "Wir haben ein Stück finanzielle Freiheit gewonnen. So können wir uns in Ruhe neuen Projekten widmen. Das ist etwas Großartiges."

Eines ihrer Projekte ist schon im vollen Gange: Gemeinsam mit Autorin Stephanie Schneider arbeitet Scharnberg schon am dritten Band von "Grimm und Möhrchen".