An der Uni Freiburg forschen Wissenschaftler zu Mooren und lassen Moose im Bioreaktor wachsen. Torfmoose können helfen den Klimawandel abzumildern. Aber Moore wachsen im Freien zu langsam.

Torf ist unersetzlich für den Gemüseanbau, doch ein wirtschaftlicher Anbau, der Moore schonen würde, ist im Moment unmöglich, es mangelt an Saatgut. Die Freiburger Arbeitsgruppe konnte jetzt in Versuchen ein spezielles Torfmoos im Bioreaktor an der Universität in Freiburg entwickeln. Aus ihm wird eine Art Supertorf gezüchtet, welches in der freien Natur 50 bis 100 Mal schneller wächst als andere Torfmoose. Ralf Reski von der Pflanzen-Biotechnologie ist mit seiner Forschung ein wichtiger Schritt gelungen, denn damit könnten Moore gerettet werden, die einen großen Teil von CO2 binden.

"In der praktischen Anwendung ist es so, dass wir versuchen einen Beitrag zu leisten gegen den Klimawandel. Wir versuchen den Torffirmen, die kaum noch in Deutschland abtorfen aber dafür ins Baltikum und nach Sibirien gehen, eine nachhaltige Alternative zu geben für die Torfgewinnung. Denn der Bedarf an Torf ist einfach da", sagt der Forscher Ralf Reski.

Torf ist optimal, um viele Arten von Setzlingen anzuziehen - ob für Blumen, Gemüse oder Salate - sie alle sprießen meistens auf Torf. Doch in der freien Natur wächst dieser sehr langsam, gerade mal einen Zentimeter pro Jahr. Und wenn ein Moor abgetorft, also abgeerntet ist, wächst es nicht mehr nach. In Deutschland ist der Abbau von Torf weitgehend verboten und die Abbau-Unternehmen weichen nach Osteuropa aus. Die Ergebnisse der Freiburger Forscher könnten ein Meilenstein beim Torfanbau sein.

"Da geht es vor allem darum diesen Anpassungsprozess zu optimieren, also den Transfer vom Bioreaktor aufs Feld. Wir wollen helfen, dass die Moose schneller anwachsen und genau ausrechnen wie teuer der gesamte Prozess ist, damit es sich wirklich lohnt für große Torfwerke." Ralf Reski, Universität Freiburg

"MOOSzucht" heißt das Projekt an dem die Universitäten Freiburg und Greifswald, und das Karlsruher Institut für Technologie KIT beteiligt sind. Seit drei Jahren läuft das Projekt zur Moorforschung, das nach einem Beschluss der Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird. Ein weiteres Jahr hat das Ministerium jetzt bewilligt.