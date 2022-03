Forster und Fleig deutsche Fahnenträger bei Paralympischen Winterspielen

Martin Fleig aus Freiburg wird bei der Eröffnungsfeier der 13. Paralympischen Winterspiele in Peking am Freitag die deutsche Fahne tragen zusammen mit Anna-Lena Forster, die ebenfalls in Freiburg lebt. Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) bekannt. Für Forster sind es die dritten Paralympischen Spiele. Nach zwei Silber- und einer Bronzemedaille 2014 in Sotschi stand die 26-Jährige 2018 in Pyeongchang gleich zweimal auf dem obersten Treppchen. Nach ihren vier WM-Titeln im Januar gilt sie als heißeste deutsche Medaillenkandidatin in China. Für Fleig sind es ebenfalls die dritten Spiele, 2018 gewann er in seiner Spezialdisziplin Biathlon Gold über 15 km. In Peking geht er auch im Langlauf an den Start.