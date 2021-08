per Mail teilen

Auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gegen Corona impfen? Diese Frage wird zwischen Medizinern und Politikern kontrovers diskutiert.

Ein 14-jähriger Junge hat sich entschieden: Geradeaus geht er zum Eingang des Freiburger Impfzentrum. Er will sich impfen lassen - aus einem ganz bestimmten Grund: "Wir haben halt Großeltern, aus gesundheitlichen Gründen können die sich nicht impfen lassen und deshalb ist es wichtig, dass ich geimpft bin. Angst vor der Impfung hat er keine. Also ich habe mich über die Impfstoffe informiert und ich habe den Eindruck, dass es kein Problem ist, sich impfen zu lassen."

Ärzte müssen impfwillige Jugendliche über Risiken aufklären

Im Freiburger Impfzentrum lassen auch immer mehr 12- bis 17-Jährige impfen. Bis zu 200 Kinder und Jugendliche kommen in manchen Schichten. Die Ärzte müssen sie vorher über die Risiken aufklären, erklärt Daniel Steinmann, der ärztliche Leiter des Zentrums: "Für Kinder und Jugendliche gibt es eine spezielle Aufklärungskabine. Sie warten hier abgetrennt und bekommen dann eine spezielle Aufklärung." Der Grund: Die Ständige Impfkommission (Stiko), ein wissenschaftliches Expertengermium, empfiehlt eine Impfung nicht für alle Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren - sondern nur für die, die an Vorerkrankungen leiden. Oder für welche, die Kontakt zu Risikopatienten haben, die sich aber selbst nicht impfen lassen können. Bei allen anderen muss das Team von Daniel Steinmann nach einem Beratungsgespräch abwägen, ob eine Impfung ratsam ist.

Ärztlicher Leiter Impfzentrum Freiburg: "Geringes Restrisiko"

In Freiburg wären mittlerweile genügend Dosen für alle Impfwilligen vorhanden. Der ärztliche Leiter, Daniel Steinman, hält die eingeschränkte Empfehlung der Stiko dennoch für sinnvoll. Es bestehe ein geringes Restrisiko: "Auch eine Impfung von Covid-19 hat auch Nebenwirkungen. Die haben wir schon in fast jeder Ausprägung hier am Impfzentrum gesehen. Wenn natürlich dann Nebenwirkungen auftreten - gerade bei jungen Menschen - oder der Verdacht aufkommt, dass es durch eine Impfung eine Häufung von Herzmuskelentzündungen geben könnte, dann muss man sich die Daten genauer anschauen."

Stiko zurückhaltend: "Bisher sind zu wenige Daten bekannt"

Noch seien einfach zu wenig Daten über Kinder und Jugendliche vorhanden. Auch deshalb sei die Ständige Impfkommission bei der Empfehlung für Kinder und Jüngferlich zurückhaltend. Doch es mehren sich Stimmen, die Impfungen auch von Minderjährigen befürworten. Vor allem vor dem Hintergrund einer möglichen vierten Welle. Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomgomery etwa stellt in den Zeitungen der Funke Mediengruppe die These auf, dass sich eine Herdenimunität nur erreichen lasse, wenn sich auch vermehrt Kinder und Jugendliche impfen lassen.

Chef-Apotheker Uniklinik Freiburg: "Risiko bei Nicht-Impfen"

Auch Professor Martin Hug, Direktor der Klinikum-Apotheke der Uni-Klinik Freiburg, weist auf Risiken hin, wenn Kinder und Jugendlich sich nicht impfen lassen: "Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass natürlich Kinder die Infektion wieder weiter ausbreiten können. Wir haben ja bei den 50 Prozent der Bevölkerung, die immer noch nicht geimpft werden, bestimmt nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene und alte Leute."

Daten aus anderen Ländern könnten entscheidend sein

Die Ständige Impfkommission habe das jedoch durchaus im Blick, meint Daniel Steinmann vom Freiburger Impfzentrum: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Stiko ganz genau überlegt und ausbalancierte Empfehlungen ausspricht. Es wird sich in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal ändern, weil dann Daten aus anderen Ländern vorliegen, in denen schon mehr Kinder und Jugendliche geimpft sind - entsprechende Daten, die dann für die Freigabe oder Beibehaltung des derzeitigen Verfahrens sprechen."