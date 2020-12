Möglichst wenig soziale Kontakte bedeutet auch keinen gemeinsamen Kirchgang: Das Erzbistum Freiburg reagiert mit Livestreams aus dem Freiburger Münster auf die besonderen Umstände.

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hält derzeit täglich im Freiburger Münster einen Gottesdienst ab - und weiß in dem Moment nicht, für wen er das tut. Denn die Kirche ist fast leer, seine Worte erreichen die Gläubigen per Livestream übers Internet. "Der Livestream hatte gute Resonanz, was mich als Erzbischof sehr freut", sagte Burger im SWR Interview (Audio). Er möchte zeigen, dass es eine Gemeinschaft auch über die räumliche Distanz hinweg geben kann. Er weist darauf hin, dass auch in den Gemeinden vor Ort die Seelsorgerinnen und Seelsorger übers Telefon für die Menschen da seien.

Bis auf Weiteres überträgt das Erzbistum jeden Werktag um 18:30 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr eine Heilige Messe aus dem Freiburger Münster. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Erzbistums Freiburg.