Informationen zur Studie

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Blutproben von 32 Probandinnen und Probanden untersucht - bereits vor der ersten COVID-19-Impfdosis sowie fortlaufend für bis zu vier Monate nach der zweiten Impfdosis im Abstand von drei bis vier Tagen. So konnten sie die Entwicklung der unterschiedlichen Bestandteile der Immunantwort detailliert verfolgen. "Bei einem Großteil ließ sich bereits sechs bis acht Tage nach der Erstimpfung ein relevanter Anstieg an sogenannten CD8+ T-Zellen nachweisen, die genau auf das SARS-CoV-2-typische Spike-Protein zugeschnitten sind", berichtet Prof. Dr. Christoph Neumann-Haefelin, Leiter des Gerok-Leberzentrums am Universitätsklinikum Freiburg.

Der Artikel in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Nature" ist unter diesem Link zu finden.