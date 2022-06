Freiburgs Oberbürgermeister reist in die ukrainische Partnerstadt Lwiw

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn reist am Donnerstag in die Ukraine. Er besucht gemeinsam mit einer kleinen Delegation die Partnerstadt Lwiw an der Grenze zu Polen.

Freiburgs Oberbürgermeister Horn (parteilos) will mit den Verantwortlichen in Lwiw besprechen, was die Freiburger Partnerstadt jetzt am dringendsten aus Deutschland benötigt. Dazu führt er zusammen mit einer kleinen Delegation Gespräche mit der Rathaus-Spitze der Stadt, unter anderem mit Bürgermeister Andrij Sadowyj.

Große Solidarität mit Lwiw seit Kriegsbeginn

Horn will bei seinem 24-stündigen Aufenthalt außerdem eine Unterkunft für Geflüchtete besuchen sowie Krankenhäuser und Notfall-Zentren, in denen Kriegsopfer behandelt werden. Seit mittlerweile drei Monaten ist in Freiburg eine große Solidarität mit Lwiw spürbar. Laut Stadt sind seit Ausbruch des Krieges Spenden im Wert von insgesamt knapp fünf Millionen Euro zusammengekommen, darunter mehr als eine Million Euro an Geldern und zahlreiche Sachspenden. Dazu zählen Decken, Sanitär- und Hygieneartikel, fünf Notstromaggregate, Medikamente und weiteres medizinisches Material. Unzählige Hilfstransporte sind aus Südbaden in die vom Krieg betroffene Stadt gegangen. Lwiw ist etwa drei Mal so groß wie Freiburg und seit 1990 dessen Partnerstadt.

OB Martin Horn (rechts) tauschte sich bereits kurz nach Kriegsbeginn mit seinem Amtskollegen in Lwiw per Videoschalte aus. SWR

Partnerstädte pflegen enge Beziehungen

Martin Horn wird begleitet von Ulrich von Kirchbach, dem Ersten Bürgermeister von Freiburg. Auch Günter Burger, Koordinator für den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Partnerstädten, reist mit. In jüngster Vergangenheit hat sich gezeigt, welche Bedeutung Städtepartnerschaften haben können: Sie dienen neben dem kulturellen Austausch auch der Solidarität in schwierigen Zeiten. Erst vor wenigen Tagen hatte sich der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk in Freiburg für die große Unterstützung seines Landes bedankt und betont, wie wichtig direkte Beziehungen zwischen Kommunen sind.