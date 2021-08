per Mail teilen

Freiburgerinnen und Freiburger haben 1.500 Briefe für das Jahr 2120 geschrieben. Dann wird die Stadt 1.000 Jahre alt werden. Das Stadtarchiv wird die Briefe hundert Jahre wegschließen und dann versuchen, sie den jeweiligen Adressaten zuzustellen. An wen die Briefe gehen, ist nicht bekannt. Vielleicht an den oder die Trainerin des SC Freiburg, den Chef oder die Chefin im Rathaus, den Erzbischof oder eher die Bischöfin? Immer vorausgesetzt, dass es diese Funktionen noch gibt im Jahr 2120. Die Briefeaktion zum 900. Stadtgeburtstag wurde am Mittwoch mit einer kleinen Feierstunde vor dem Rathaus von Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach beendet.