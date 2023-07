Auf seiner Sitzung am Dienstag-Spätnachmittag hat der Freiburger Gemeinderat unter anderem die Sanierung des Bahnhofsgarage beschlossen. Kosten: rund 9,5 Millionen Euro.

Es war eine Mammutsitzung des Freiburger Gemeinderates am späten Dienstagnachmittag. Eine vollgepackte Tagesordnung, davon ein Punkt: die Sanierung der Freiburger Bahnhofsgarage stand. Der Gemeinderat beschloss, die 1999 eröffnete Tiefgarage grundlegend zu sanieren. Die Baukosten für die auf 18 Monate angesetzten Arbeiten belaufen sich auf rund 9,5 Millionen Euro.

Umfangreiche Sanierung

Unter anderem müssen Fahrspuren und Stellflächen auf allen Ebenen überarbeitet werden. Außerdem muss die gesamte Technik erneuert werden, da sie in die Jahre gekommen ist und nicht mehr dem neuesten Standard entspricht. Das umfasst die komplette Elektrik sowie die Brandmelde- und die Belüftungsanlagen. Beispielsweise werden die alten Leuchtstoffröhren durch neue stromsparende LED-Lampen ersetzt.

Rund 18 Monate Bauzeit

Die Sanierungsarbeiten sollen Mitte kommenden Jahres beginnen und Ende 2025 abgeschlossen sein, wie Frank Ückermann, Leiter des Freiburger Tiefbauamtes, dem SWR sagte. In dieser Zeit wird es in der Bahnhofsgarage auch keine Parkmöglichkeiten geben. Autofahrer, so Ückermann, müssten in dieser Zeit schon Geduld haben, um in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs überhaupt einen Parkplatz zu finden.

Keine Stellplatz für Fahrräder

Die Teilnutzung der Garage als Unterstellmöglichkeit für Fahrräder mit entsprechenden Zufahrtsrampen, wie von sieben Gemeinderatsmitgliedern gefordert, wird nicht kommen. Die Stadtverwaltung muss aber prüfen, wo oberirdische mehr überdachte Radabstellplätze in Bahnhofsnähe möglich sind, die zeitnah realisiert werden können.