Ab Ende Juni soll es einen Europaweit gültigen digitalen Impfpass geben, der die doppelte Corona-Impfung fälschungssicher bescheinigt. Millionen Impfungen müssten vom gelben Impfpass digital umgetragen werden. Aufwand enorm, Reaktionen gemischt.

Die Impfzentren wehren ab. Sie müssten alle Impflinge erneut einbestellen. Bundesgesundheitsminister Spahn hat deshalb Hausärzte und Hausärztinnen sowie Apotheker*innen ins Gespräch gebracht. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus.

Im Impfzentrum in Meßstetten im Zollernablbkreis kriegt man ihn schon: einen digitalen Corona-Impfnachweis. Fälschungssicher soll er sein und im Prinzip überall gültig. Er enthält Informationen zur Impfung und einen QR-Code. Einfach vorzeigen – fertig. Als Eintrittskarte zurück ins normale Leben. Alle anderen brauchen dagegen das gelbe Impfbuch. Es muss immer dabei sein: in Restaurants, bei Veranstaltungen oder beim Friseur. Einfacher soll das demnächst mit dem bundesweiten digitalen Impfpass werden. Den könnten in Zukunft Hausärzte ausstellen. Nur: Von wem bekommen die bisher Geimpften einen digitalen Nachweis? Die Hausärzte winken ab.

"Wenn wir jetzt nachträglich alle schon stattgehabten Impfungen noch digital bestätigen müssten als Arztpraxen, dann würde das absolut nicht gehen. Wir sind jetzt schon am Rande unserer Kapazitäten - das ist etwas, das wir nicht leisten können." Pascal Seith, Allgemeinmediziner und Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung in Freiburg

In Baden-Württemberg wurden bis jetzt knapp 1,3 Millionen Menschen zwei Mal gegen Corona geimpft. Die Apothekerinnen und Apotheker im Land können sich vorstellen, die Impf-Nachweise zu digitalisieren. Allerdings sind noch viele Fragen offen.

"Zum einen ist da natürlich die haftungsrechtliche Situation. Da muss sichergestellt werden, dass der Apotheker halt nur eine allgemeine Prüfpflicht hat. Und dann bei einer Fälschung, die nicht erkannt wurde, dann nicht später belastet werden kann. Ansonsten: Die technischen Voraussetzungen müssen natürlich stehen, das Programm über das das abläuft, die Software." Sarah Pfister, Landesapothekerverband BW, Freiburg

Bis dahin muss es der gute alte gelbe Impfpass weiter richten. Der übrigens gültig bleibt, selbst wenn es den digitalen Impfpass auf dem Handy wie in Israel dann auch bei uns geben soll.