Die Stadt Freiburg setzt ein Zeichen der Solidarität und will 50 Geflüchtete von den griechischen Inseln aufnehmen. Das hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstagabend mit großer Mehrheit beschlossen.

Die Einigkeit bei allen Fraktionen war groß, einzig die beiden Stadträte der AfD stimmten dagegen. Der Beschluss zur Aufnahme von 50 Schutz-Suchenden umfasst auch die Aufnahme von 14 Minderjährigen, die ohne Eltern und Angehörige auf der Flucht sind.

Mit dieser Entscheidung reagiert die Stadt auf den Brand des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos im September. Es gehe darum, zu zeigen, dass die Kommunen aufnahmebereit sind, so Stadträtin Julia Söhne von der SPD: "Wir üben so Druck auf Bundesinnenminister Seehofer aus. Wir Städte, die sich in der Seebrücke zusammengeschlossen haben, sind bereit Menschen aufzunehmen. Und zwar deutlich mehr, als von der Bundesregierung vorgeschlagen wird."

Neues Rathaus in Freiburg: hier hat der Gemeinderat über die Aufnahme von Geflüchteten entschieden dpa Bildfunk Patrick Seeger

Rund 1.500 anerkannte Geflüchtete von den griechischen Inseln will die Bundesregierung ins Land lassen, das entspricht etwa 400 Familien. Baden-Württemberg ist bereit, 200 Menschen zu beherbergen. Ob davon nun tatsächlich 50 Schutzbedürftige nach Freiburg kommen, steht noch nicht fest.

Bundeskanzlerin bei Videokonferenz zurückhaltend

Am Dienstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz mit 20 Oberbürgermeistern und kommunalen Spitzenverbänden über die geforderte Flüchtlingsaufnahme gesprochen. Aus Südbaden nahmen die OBs aus Freiburg und Tuttlingen Martin Horn und Michael Beck daran teil. Letzterer sagte nach dem Gespräch, dass Merkel nicht die Kommunen in der Pflicht sehe, Außenpolitik zu gestalten. Die Städte könnten durch ihre humanitären Aktionen nicht das europäische Migrationsproblem auf den griechischen Inseln lösen, soll die Bundeskanzlerin gesagt haben. Die aufnahmebereiten Kommunen drängen die Bundesregierung dennoch, in Abstimmung mit den Ländern, möglichst bald ein positives Signal zu senden. Denn besonders schutzbedürftige Flüchtlinge wie unbegleitete Kinder und Jugendliche, Kranke oder Verletzte bräuchten dringend eine sichere Zufluchtsmöglichkeit.