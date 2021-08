Der SC Freiburg II hat am vierten Spieltag der laufenden Saison zum zweiten Mal verloren. Die Breisgauer unterlagen Türkgücü München 0:3 (0:0). Albion Vrenezi (77. Minute), Petar Sliskovic (90.) und Philip Türpitz (90.+3) erzielten die Treffer der Münchner. Freiburg kam gut in die Partie, verlor dann allerdings die Kontrolle und hatte vor der Pause zwei Mal Glück, als die Münchner das Aluminium trafen. Nach der Halbzeit wurden der SC gefährlicher und erspielte sich zahlreiche Chancen. Raphael Assibey-Mensah etwa schlenzte aus 16 Metern an die Latte. Unkonzentriertheiten in der Defensive führten dann zu den Gegentreffern.