Sitzungen, Telefonate, Planungskonferenzen am Bildschirm – in Freiburg und Offenburg wird derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, die zentralen Impfzentren einzurichten. In Offenburg sind die Stadt, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz und die Kassenärztliche Vereinigung beteiligt.