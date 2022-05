SC bei Fan-Umfrage vorn

Einen Sieg im DFB-Pokalfinale am Samstagabend würden 82 Prozent der Fußballfans in Deutschland dem SC Freiburg gönnen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor. Die Befragung hat der Sport-Informationsdienst in Auftrag gegeben, durchgeführt wurde sie von der Fan-Plattform „Fan-Q“. Deutschlandweit wurden 1.000 Fußballfans befragt. Neben der klaren Präferenz für den SC Freiburg als Sieger des DFB-Pokals, sehen knapp 70 Prozent der Befragten auch aus sportlicher Sicht den Sport-Club im Vorteil. Nur 28 Prozent sehen einen Erfolg von RB Leipzig im DFB-Pokal-Finale von Berlin. Auch was die Weigerung des Sport-Clubs angeht, sich nicht mit dem Vereinslogo an einem gemeinsamen Fan-Schal mit Leipzig zu beteiligen finden knapp 63 Prozent der deutschen Fußballanhänger gut oder sogar sehr gut.