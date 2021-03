per Mail teilen

Die Stadt Freiburg will ihre Teststrategie erweitern und setzt neben mobilen Test-Teams für Kitas und Schulen jetzt auch auf zentral gelegene Schnelltestzentren für alle.

Das Augustinermuseum in der Freiburger Innenstadt ist von Montag an wieder geöffnet. Allerdings in völlig neuer Funktion: nämlich als Corona-Teststation. Museumsleiter Tilmann von Stockhausen war gleich damit einverstanden: "Warum nicht testen im Museum? Wir sind ja flexibel und wir wollen vor allen Dingen, dass das Museum wieder aufgemacht wird."

Und so konnte Oberbürgermeister Martin Horn am Freitagvormittag stolz verkünden: "Sie stehen hier vor dem Augustinnermuseum und wir hoffen in aller Freiburger Bescheidenheit, dass wir eines der schönsten kommunalen Schnelltestzentren der Republik eröffnen werden."

Auch im Konzerthaus wird getestet

Hier und im Freiburger Konzerthaus beim Hauptbahnhof können sich von Montag an Grenzgänger und Pendler, Lehrkräfte und Schüler sowie die 1.200 Wahlhelfer für die Landtagswahl kostenlos auf Covid19 testen lassen.

Ohne Berechtigung auf eigene Kosten

Wer keine Berechtigung hat, kann den Schnelltest auch auf eigene Rechnung machen. Termine gibt es online. Mit mobilen Teams will die Stadt ferner in Verdachtsfällen auch Kitas aufsuchen und dort ganze Gruppen testen. Ferner setzt Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn weiterhin vor allem aufs Impfen. Angesichts wieder steigender Inzidenzzahlen in Freiburg müsse man handeln: "Natürlich wünschen wir uns alle Öffnungen für die Innenstädte, für kulturelle Einrichtungen, den Einzelhandel und die Gastronomie. Gleichzeitig gilt es eine nochmalige Vollbremsung zu verhindern. Mit diesem Angebot wollen wir die Sicherheit noch einmal erhöhen."

Warten auf das Testergebnis. Nach 15 Minuten sollte das Ergebnis klar sein. SWR Matthias Schlott

Das Augustinermuseum ist für die Schnelltests gerüstet. Manche könnten dabei auch ein bisschen Lust auf die ein oder andere Ausstellung bekommen, hofft Museumschef Tillman von Stockhausen: "Klar, das ist auch eine gute Werbung für unser Haus und wir hoffen, dass dann auch nach dem Lockdown viele Menschen zu uns kommen."