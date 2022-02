Die zweite Mannschaft des SC Freiburg hat am Freitagabend 1:1 Unentschieden gegen Viktoria Köln gespielt. Die Freiburger gingen früh durch Kehl in Führung. Der Kölner Handle glich per Handelfmeter in der zweiten Halbzeit aus. Der Sport-Club belegt weiter Platz 11 in der Tabelle der Dritten Liga.