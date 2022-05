Die Stadt Freiburg ruft eine digitale Unterschriftenaktion ins Leben. Der Titel: „Unser Freiburg - Zusammen gegen Corona“. Damit soll laut OB Horn ein Zeichen gegen Spaltung und für Vernunft, Verantwortung und Solidarität gesetzt werden. Neben bekannten Erstunterzeichnern sind alle eingeladen, den Appell digital zu unterschreiben. Auf www.unserfreiburg.de kann ab heute jeder und jede an einer online-Unterschriftenaktion für ein verantwortungsvolles Miteinander in der Corona-Pandemie mitwirken. Damit soll die stille Mehrheit sichtbarer werden, die sich verantwortungsvoll und umsichtig in der Pandemie verhält. Viel zu oft, so OB Horn, würden die Nachrichten von einer kleinen Minderheit bestimmt. Deshalb freue er sich über ein starkes Zeichen der Freiburgerinnen und Freiburger für Zusammenhalt.