Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Ein 33-jähriger Türsteher hat am Sonntag in der Freiburger Innenstadt eine Polizeistreife angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war sie wegen einer angeblichen Notsituation in eine Gaststätte gerufen worden. Eine Notsituation konnten die Beamten vor Ort letztlich nicht feststellen. Aber zwei Türsteher sollen den Polizeieinsatz behindert haben. Erst verwehrten sie der Streife den Zutritt zur Gaststätte. Dann sollen sie die Polizisten erneut beim Verlassen der Gaststätte bedrängt haben. Als die Beamten deshalb die Personalien der Türsteher aufnehmen wollten, griff einer der Männer an und verletzte einen Polizeibeamten durch einen Tritt gegen die Schläfe. Ein weiterer Polizeibeamter wurde bei der vorläufigen Festnahme des Angreifers an der Hand verletzt.