Hitze- und Anmeldungs-Rekord: 16.000 Läuferinnen und Läufer schwitzen beim Freiburg Marathon auf variablen Strecken. Tausende schauen zu und sorgen mit rund 30 Bands für Stimmung.

Um 9:30 Uhr ist der Startschuss an der Neuen Messe gefallen. Gelaufen wurden fünf unterschiedliche Wettkampfstrecken. Das waren neben dem Marathon auch die kürzeren Varianten: Halbmarathon und 10-Kilometerlauf, die Läuferinnen und Läufer konnten aber auch in der Staffel antreten. Angemeldet waren über 16.000 Menschen, das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Freiburger Messe dem SWR sagte.

Go! Go! Go! Der Run durch Freiburg ist dieses Jahr besonders schweißtreibend. "Aber Mega-Stimmung, es macht total viel Spaß", sagt eine Frau am Straßenrand, die ihren Freund anfeuert, aber auch alle anderen, die mitlaufen.

Gut 42 Kilometer in nicht einmal zweieinhalb Stunden

Omar Tareq von den Lauffreunden Freiburg kommt nach 2 Stunden und 25 Minuten als Erster durchs Ziel. Er war als Favorit gestartet und bei seinem besten Marathon sogar rund 3 Minuten schneller. Auch Favoritin Latifa Mokhtari braucht dieses Jahr rund 3 Minuten mehr. Sie ist als erste Frau nach 2 Stunden und 43 Minuten im Ziel. Die Ergebnisse sämtlicher Läuferinnen und Läufer finden sich auf der Homepage des Freiburg Marathons.

"Es ist einfach zu warm, wurde zu schnell zu warm," sagt ein Läufer, aber die Strecke sei super, die Fans auch. Auch ein anderer meint, es lag an der Wärme, dass er nicht noch ein bisschen schneller war. Aber egal, "es macht einfach Spaß, tolle Strecke!"

Freiburg Marathon 2024: Rennen bei Rekordtemperaturen

Auch am Sonntag gab es wieder ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit, obwohl Sarahastaub die Temperaturen sogar dämpfte. Schon am Samstag war es sommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gab es in Ohlsbach (Ortenaukreis) nach vorläufigen Zahlen einen bundesweiten Wärme-Rekord für die ersten zehn Tage im April seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen: Am Samstag wurden in Ohlsbach laut DWD 30,1 Grad gemessen. In Freiburg war es am Samstag laut DWD kaum kühler: 29,8 Grad.

Route des Freiburg-Marathons 2024 mit Kilometerangaben. Beim Marathon wird die 21-Kilometer-Runde zweimal gelaufen. Mein Freiburg Marathon/Google Maps

Musik begleitet den Marathon durch ganz Freiburg

Der Freiburg Marathon ist eine Sightseeing-Tour durch das Herz der Stadt. Entlang der Strecke sorgen rund 30 Bands und Musikgruppen für Stimmung und musikalischen Rückenwind - von Samba über Metal, Rock und Folk ist alles mit dabei.