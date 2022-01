OB Horn sichert Partnerstadt Lemberg Solidarität zu

Freiburgs Oberbürgermeister Horn hat seinem Amtskollegen in der ukrainischen Partnerstadt Lemberg, im ukrainischen Konflikt mit Russland, die Solidarität der Stadt Freiburg übermittelt. In einem Brief, der am 27. Januar aus dem Freiburger Rathaus verschickt wurde, unterstrich Horn die Wichtigkeit der städtepartnerschaftlichen Kooperation beider Städte. In dem Brief betonte der Freiburger OB seine große Sorge über die Entwicklungen an der Ukrainisch-Russischen Grenze und sicherte der Bürgerschaft Lembergs, den uneingeschränkten Rückhalt und die Unterstützung Freiburgs zu. In dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, hob Horn auch hervor, dass sofern Hilfe erforderlich werde, man dies umfassend ebenfalls zusage. Horns Amtskollege Andriy Sadovyi dankte für die Solidaritätsbekundung. Im Antwortschreiben des Lemberger Oberbürgermeisters hieß es, die Lage in der Stadt sei angespannt, aber verhältnismäßig ruhig. Hamsterkäufe gebe es keine. Freiwillige würden sich jedoch auf einen möglichen medizinischen, aber auch militärischen Einsatz vorbereiten. Freiburg und Lemberg (ukrainisch: Lviv) im Westen der Ukraine unterhalten seit August 1989 eine Städtepartnerschaft.