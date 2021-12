120 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte

Der Freiburger Gemeinderat hat am Dienstagabend entschieden, dass bis 2028 120 Millionen Euro in Klimaschutzprojekte investiert werden sollen. Die Stadt Freiburg will so bis 2038 klimaneutral werden. Diese Klimaoffensive ist laut Oberbürgermeister Martin Horn ein ambitioniertes Projekt. Die Investitionen seien aber nichts im Vergleich zu den Auswirkungen und Folgekosten des Klimawandels. Der Gemeinderat hat außerdem den "Masterplan Wärme" beschlossen. Der Anteil an erneuerbaren Energien soll erhöht werden, um die Wärmeversorgung nachhaltig zu gestalten. Zudem soll ein Klimarat zum Thema "100 Prozent erneuerbare Energien" etabliert werden. 100 Bürgerinnen und Bürger sollen unter Begleitung innerhalb eines Jahres Handlungsempfehlungen für klimapolitische Entscheidungen erarbeiten.