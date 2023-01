Freiburg: Impfgegner-Demonstration verlief friedlich

In Freiburg hat am Samstag die Gruppierung "FreiSeinFreiburg“ wieder zu einem Protest gegen das Impfen aufgerufen. Die Großdemonstration ist weitgehend friedlich verlaufen.

Mehrere tausend Menschen haben in Freiburg am Samstagnachmittag gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung sowie gegen eine Impfpflicht demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, unterstützt auch von der Reiterstaffel. Ihren Schätzungen zufolge beteiligten sich etwa 4.500 Menschen an dem Protestzug und damit deutlich weniger als in den Wochen zuvor. Die Veranstalter selbst hatten mit 7.000 Demonstrierenden gerechnet.

Auf dem Protestmarsch wurden Kirchen- und Friedenslieder gesungen und Schilder mit Aufschriften wie "Das Gesundheitssystem war nie überlastet", "Stoppt den Impfwahnsinn" oder "Fernseher heute aus, Pandemie morgen vorbei" in die Höhe gehalten. Zu sehen war unter anderem auch ein Banner mit dem Kampfspruch "Nai hämmer g´sait" in Anspielung auf den erfolgreichen Whyler AKW-Widerstand vor rund 50 Jahren.

Entlang der Strecke hatte es auch etwas Gegenprotest gegeben. Einige Menschen hielten Pro-Impfplakate in die Höhe. Daneben meldete die Polizei kleinere Störaktionen: So versuchte eine Fahrradgruppe, eine Straße zu blockieren. Insgesamt zeigte sich die Polizei aber zufrieden. Man habe die Versammlungsfreiheit und den friedlichen Verlauf der Demonstration unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln gewährleisten können, hieß es.