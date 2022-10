In ganz Deutschland sind auch heute wieder in vielen Städten Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Coronapolitik zu demonstrieren. Auch in Freiburg hat die Gruppierung "FreiSeinFreiburg“ zum Protest gegen das Impfen aufgerufen. Am Nachmittag gab es dort eine Großdemonstration, die weitgehend friedlich verlaufen ist. Gabi Krings: