Freiburg-Hochdorf wartet seit 50 Jahren auf Anschluss an A5

Im Märchen "Der Froschkönig" mahnt der Vater seine Tochter: "Was du versprochen hast, musst du auch halten." Die Realität sieht oft anders aus, wie ein Beispiel aus Freiburg-Hochdorf zeigt.

Dass die Stadtverwaltung ein Versprechen einhält, wünschen sich die Menschen im Freiburger Stadtteil Hochdorf seit 50 Jahren. Denn im Eingemeindungsvertrag aus dem Jahr 1972 hatte sich die Stadt Freiburg verpflichtet, einen Autobahnanschluss der Bebelstrasse zum Industriegebiet Freiburg-Hochdorf zu erstellen.

Die 50 Jahre sind vorbei - nichts hat sich getan, obwohl der Ortschaftsrat mehrmals interveniert hat. Nun, durch den geplanten Bau des dritten und vierten Gleises entlang der Autobahn A5, erhält das Thema eine neue Brisanz. Noch fahren Lastwagen, die vom Gewerbegebiet Hochdorf zur A5-Anschluss-Stelle Freiburg Nord wollen, durch eine 3 Meter 80 hohe Unterführung zur B294. Aber das kann nicht so bleiben, sagt das langjährige Mitglied im Ortschaftsrat Hochdorf, Manfred Scheffel. "Diese Unterführung muss zwangsläufig heruntergesetzt werden, weil die Bahn mit einer bestimmten Höhenlage hier ankommt. Mehr als 2,80 Meter Steigung geht nicht".

Nicht hinnehmbare Lärm- und Verkehrsbelastung

Im Gewerbegebiet Hochdorf haben sich mittlerweile rund 20 Speditionen angesiedelt. Da die Autobahnunterführung mit einer Durchfahrtshöhe von 3,80 Meter für sehr viele Lkw zu niedrig ist, fahren große Lastwagen Umwege durch die Ortschaften. So ist innerhalb der letzten Jahrzehnte eine nicht hinnehmbare Lärm- und Verkehrsbelastung für die Bewohnerinnen und Bewohner entstanden, klagt der Vorsitzender des SPD Ortsvereins, Heinz Joseph: "Die Folge sind mehr Lärm, Abgase und verlängerte Fahrzeiten".

Die Menschen in Hochdorf fordern, dass der Anschluss vom Gewerbegebiet an die A5 deutlich vor den Bauarbeiten für das dritte und vierte Gleis geschaffen werden muss. Es gebe aber seit Jahren einen Stellungskrieg zwischen der Bahn und der Stadt Freiburg wegen der Finanzierung, so Manfred Scheffel.

"Man fühlt sich vergackeiert."

Mittlerweile gibt es einen interfraktionellen Antrag mit der Forderung, dass die Stadt Freiburg alles Erforderliche tut, um einen Planfeststellungsbeschluss herbeizuführen.

Verständnis für Hochdorfer Verärgerung

Am Dienstag, 12. Juli 2022, steht das Thema auf der Tagesordnung des Freiburger Gemeinderates. Frank Uekermann, Leiter des Tiefbauamts der Stadt Freiburg kann den Ärger der Hochdorfer verstehen. Da es sich um einen siebenstelligen Betrag handelt, schließt Uekermann jedoch nicht aus, dass es zwischen der Bahn und der Stadt Freiburg zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt.

Ein Thema, das noch Generationen beschäftigen wird? Heinz Josef und Manfred Scheffel an der Stelle, wo der Anschluss an die A5 kommen sollte. SWR Sebastian Bargon

In Hochdorf kursieren schon Witze, dass das leidige Thema auch noch kommende Generationen beschäftigen wird, sagt der Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, Heinz Joseph: "Das ist typischer Hochdorfer Sarkasmus, nachdem 50 Jahre nach der Eingemeindung immer noch nichts passiert ist." Die Stadt Freiburg sei in der Bringschuld und die sei nicht erfüllt worden, so Joseph.