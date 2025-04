Freiburg hat weiter viele Straftaten so das Polizeipräsidium Freiburg

Einzige gute Nachricht: die Zahl der Straftaten im Stadtgebiet ist auf rund 24.600 zurückgegangen. Das sind 8 Prozent weniger als 2023. „Ein positiver Trend“, so Freiburgs Polizeipräsident Franz Semling. Neben einer hohen Zahl von Gewaltdelikten bereitet der Führung des Polizeipräsidiums allerdings die Zahl der Messerangriffe Kopfzerbrechen. Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums wurden im vergangenen Jahr rund 370 Fälle registriert, alleine in Freiburg 140. Mit der Stadt wird jetzt ausgelotet, wo Messerverbotszonen in Freiburg eingerichtet werden können. Schon in den kommenden Wochen könnte es erste Ergebnisse geben.