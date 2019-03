Im Fall der Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Staatsanwaltschaft acht weitere Verdächtige angeklagt. Wie "Der Spiegel" berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft ihnen Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung vor.

Demnach gibt es keine exakten Termine für die Prozesse vor dem Landgericht Freiburg. Sie sollen aber bereits in den kommenden Monaten beginnen. Die Staatsanwaltschaft wollte den Bericht zunächst nicht bestätigen.

Bereits vor zwei Wochen war Anklage gegen den 22-jährigen mutmaßlichen Haupttäter und einen 23-jährigen Mann erhoben worden. Dem Haupttäter werden darüber hinaus weitere Gewalttaten und Sexualdelikte vorgeworfen. Die Fahndung nach einem mutmaßlichen elften Täter blieb bisher erfolglos.

Opfer soll geschützt werden

Dem Bericht zufolge will die Staatsanwaltschaft, dass das Opfer, eine damals 18 Jahre alte Studentin, nur einmal in dem Prozesskomplex aussagen muss. So wolle man ihr ersparen, insgesamt zehn Mal mit ihren mutmaßlichen Peinigern konfrontiert zu werden. Denkbar sei, dass in einem Teil des Verfahrens gegen die beiden mutmaßlichen Haupttäter und in einem anderem Teil gegen die restlichen Beschuldigten verhandelt wird.

18-Jährige vor Freiburger Diskothek vergewaltigt

Nahe einer Diskothek in einem Freiburger Industriegebiet sollen im Oktober 2018 mehrere Männer eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Die Tat hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

In der Öffentlichkeit war nach der Tat auch die Arbeit der Ermittler in die Kritik geraten. Sie hätten mit der Festnahme des Hauptverdächtigen zu lange gewartet, obwohl dieser bereits identifiziert worden war. Die Behörden hatten dem Vorwurf widersprochen und ermittlungstaktische Gründe angeführt.