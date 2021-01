In Freiburg wird an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren erinnert. Wegen der Corona-Pandemie findet die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt und des SWR Studios Freiburg in diesem Jahr digital statt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Thema Zivilcourage im Nationalsozialismus und heute. Wie war es damals auch im Kleinen möglich verfolgten Juden zu helfen? Schüler des United World College in Freiburg stellen couragierte Menschen von damals mit ihrer Geschichte vor. Bei einer Podiumsdiskussion soll es aber auch um die zentrale Frage gehen, wie verbreitet Judenhass in unserer Gesellschaft heute ist und was jeder Einzelne dagegen machen kann. Die Gedenkveranstaltung mit Podiumsdiskussion wird am Mittwochabend ab 18.30 Uhr live im Internet aus dem Theater Freiburg gestreamt. Jüdisches Leben in Deutschland "Wir müssen uns nicht verstecken" Wer sich in Deutschland als Jude zu erkennen gibt, geht das Risiko ein, angefeindet zu werden. Auch heute noch. Der Rabbiner Moshe Flomenmann tut es trotzdem. Auch, um ein Stück N… mehr... Wer sich in Deutschland als Jude zu erkennen gibt, geht das Risiko ein, angefeindet zu werden. Auch heute noch. Der Badische Landesrabbiner Moshe Flomenmann aus Lörrach tut es trotzdem. Auch, um ein Stück Normalität zurückzuerobern.