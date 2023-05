Wer den Blick für die Attraktionen in der eigenen Stadt über die Jahre verloren hat, der konnte am Freiburger Erlebnistag teilnehmen. Die Nachfrage war so groß wie nie - und mancher ging leer aus.

Er soll es den Freiburgerinnen und Freiburgern ermöglichen, die eigene Stadt mal wieder mit den Augen von Touristen zu erkunden - der Freiburger Erlebnistag. In diesem Jahr ist die Nachfrage nach Führungen und anderen Programmpunkten so groß gewesen wie noch nie: 1300 Plätze gab es für die Aktionen an diesem Sonntag, mehr als 6000 Menschen wollten nach Angaben der Veranstalter ein Ticket ergattern.

Damit gingen viele Interessierte leer aus. Die Tickets gab es nicht im Vorverkauf, wer teilnehmen wollte, musste sich eine halbe Stunde vor dem Start im Rathaus anstellen. Man habe das Angebot im Vergleich zum vergangenen Erlebnistag vor fünf Jahren schon stark ausgebaut, erklärte Lonieta Dylus von der Freiburger Messe, die den Tag organisiert. Immerhin: Wer kein Ticket mehr bekam, konnte noch an verschiedenen Stadtrallyes teilnehmen. Die Stimmung sei trotz großer Nachfrage gut gewesen, sagte die Sprecherin.

Das Beste in Freiburg selbst erleben

Insgesamt 63 Aktionen waren für den Tag geplant, darunter Führungen durch Museen, Touren am Schlossberg zu Wein und heimischen Kräutern sowie historische Führungen zum Mittelalter mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Auch mobile Krimilesungen, ein Blick hinter die Kulissen des Stadttheaters und eine Hotelführung umfasste das Programm. Besonders beliebt: die Weinwanderung und die Kräuterführung am Schlossberg.

Die Kräuterführung mit Petra Rehm-Hug (links) entdeckte Waldmeister (s.o.) an den Hängen des Schlossbergs SWR

Neues über die eigene Stadt lernen

Teilnehmende konnten dabei mit Kräuterpädagogin Petra Rehm-Hug die Stadt und den Schlossberg auf der Suche nach Wild- und Heilkräutern erkunden und dabei Wissenswertes über die Kraft der Pflanzen erfahren. An den Hängen des Schlossbergs sammelte die Gruppe frischen Waldmeister. Fünf bis zehn Stängel davon auf einen Liter Wasser ergaben eine spezielle Schlossberg-Waldmeister-Bowle.

Bei der Führung im Stadttheater konnten die Teilnehmenden einen Einblick hinter die Kulissen der Bühne gewinnen SWR

Das Stadttheater erlaubte derweil einen Blick hinter seine Kulissen: Bei einer Tour konnten Besucherinnen und Besucher das Bühnenbild der aktuellen Produktion "Was ihr wollt" von allen Seiten betrachten und sich die Bühnenrequisiten aus nächster Nähe anschauen.

"Die Hauptsache ist, dass alle heute ein bisschen Freude an der Stadt haben und die eigene Stadt ein bisschen besser kennenlernen."

Tourismus-Hotspot Freiburg

Freiburg gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Als einziges deutsches Ziel ist Freiburg als drittbeliebteste Stadt der Welt in den Reiseführer "Best in Travel" des Verlags "Lonely Planet" aufgenommen worden. Alle Veranstalter, die den Freiburger Erlebnistag mitgestalten, organisieren ihre Führungen und Touren kostenlos - als Dankeschön an die Freiburgerinnen und Freiburger für ihre Gastfreundschaft.