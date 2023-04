Freiburg bekommt ein eigenes Panini-Album

per Mail teilen

"Tausche Münster gegen Jogi Löw!" Wer gern Sticker sammelt und einklebt, darf sich freuen: Es gibt jetzt ein Panini-Sammelalbum über Freiburg.

Panini? Sind das nicht die Bildchen von der Fußball-WM? Richtig. Aber nicht nur: Hinter den Bildern steckt die italienische Kult-Druckerei Panini. Zwei Hamburger Medienunternehmer haben jetzt eine regionale Stickerkollektion von Freiburg entworfen, die italienische Druckerei hat die Sticker produziert.

Freiburg eine kleben - aber in nett: Alexander Böker und Oliver Wurm präsentieren ihr Freiburger Panini-Sammelalbum. SWR Nadine Zeller

Knapp 280 Panini-Bilder von Freiburgs Originalen

Auf 278 Bildern nähert sich die Sammlung Freiburgs Wahrzeichen. 52 Seiten voll mit verschiedenen Facetten der Stadt - touristischen Hotspots der Green City, architektonischen Höhepunkten, Prominenten, Menschen, die aus der Stadt stammen oder sie geprägt haben. Aber auch bekannte Gebäude, wie die Münsterbauhütte, die Universität oder das Riesenrad der Freiburger Mess'.

"Wir schauen nach Städten, von denen wir glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger sich mit der Stadt identifizieren und einen gewissen Lokalstolz haben."

Die Medienunternehmer Alexander Böker und Oliver Wurm schwärmen von Freiburg. "Dass zum Beispiel die Universität mitten in der Stadt steht und dadurch so viele junge Menschen das Stadtbild prägen, hat mich echt sofort schockverliebt gemacht", erzählt Wurm.

Auf den knapp 280 Panini-Bildern sind die Highlights von Freiburg zu sehen. SWR Nadine Zeller

Mehrere Großstädte schon als Panini-Bilder verewigt

Doch Freiburg ist nicht die erste Stadt, die eine eigene Panini-Kollektion bekommt. Auch Städte wie Frankfurt, Hannover, Kassel oder Bielefeld besitzen bereits eine Sammlung. Die nächste Stadt auf dem Radar der Unternehmer ist Dortmund. "Wir sind komplett lustgeleitet, da wo gerade etwas Spannendes passiert, zieht es uns hin", sagt Böker. Angefangen habe das Ganze mit einer Idee zu einem Sammelalbum über Hamburg: "Hätte Helmut Schmidt einst nicht eingewilligt, dass seine Frau Loki und er sich abbilden lassen – wer weiß, was aus unserer Idee geworden wäre."

So sieht das Hamburger Panini-Heft aus, dass 2021 erschien. picture alliance/ dpa / Christian Charisius

In den kommenden Monaten werden die Sammelalben und die Tütchen in den Kiosken in Freiburg und Umgebung zu kaufen sein. Kleine Texte unter jedem Sticker erklären jedes Bild und bringen auch Touristen die Stadt näher.