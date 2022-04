Freiburg bekommt ersten Schnellladepark für Elektroautos

Angesichts des Klimawandels und steigender Kraftstoffpreise findet Elektromobilität immer größeren Zulauf. Passend dazu hat die Badenova in Freiburg einen Schnellladepark eröffnet.

Turbo-Laden für E-Mobile

In Freiburg, unweit der Innenstadt zwischen Dreisam und B31, hat der regionale Energieversorger Badenova einen Schnellladepark für Pkw, Lkw und Busse in Betrieb genommen. Leere Fahrzeugakkus können dort in Hochgeschwindigkeit wieder aufgeladen werden. Je nach Modell und Ladestand dauert das rund 15 Minuten. Neben sechs Turbo-Ladepunkten gibt es neun weitere, an denen sich ein Fahrzeug in Normalzeit, beispielsweise über Nacht, aufladen lässt. Auch für E-Bikes und E-Roller stehen Ladepunkte zur Verfügung.

Die Badenova hat in Freiburg eine erste Schnellladestation eröffnet. SWR Gabi Krings

"Getankt“ wird Ökostrom

Klimaschutz ist der Badenova ein wichtiges Anliegen. Deshalb gibt es am Freiburger Schnellladepark ausschließlich Ökostrom. In Kürze soll dieser auch an Ort und Stelle produziert werden. Denn geplant ist eine Überdachung mit 54 Solarmodulen.

"Wir wollen hier ein Solardach aufbauen, damit der Strom nicht irgendwo gewonnen wird, sondern direkt hier, wo er dann auch getankt wird."

Der regionale Energieversorger will den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter vorantreiben. Diese Notwendigkeit würde aktuell der Ukraine-Krieg zeigen und auch die Verkehrswende lasse den Bedarf an Ökostrom deutlich ansteigen, so Badenova-Vorstand Hans-Martin Hellebrand bei der feierlichen Eröffnung des Schnellladeparks am Dienstag.

Schnellladepark bewusst nicht an Autobahn

Während andere Energiekonzerne Schnellladeparks oft an Autobahnen bauen, verfolgt die Badenova ein anderes Konzept. Lademöglichkeiten müsse es auch dort geben, wo Menschen leben, hieß es.

"Zentrumsnahe Ladeparks wie dieser sind eine wichtige Säule, um Elektromobilität zu fördern und möglich zu machen. Denn jedes dritte neuzugelassene Fahrzeug ist heute schon ein Elektrofahrzeug."

Das Laden von E-Bikes ist gratis. SWR Gabi Krings

Immer mehr E-Autos in Freiburg

Aktuell sind in Freiburg knapp 2.000 E-Autos registriert, die Zahl habe sich in den letzten beiden Jahren verdreifacht, so der Freiburger Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende der Badenova, Martin Horn. Die Stadt müsse deshalb auch Lademöglichkeiten im Öffentlichen Raum anbieten. Es brauche clevere Systeme, damit sowohl die Menschen in Freiburg als auch Durchreisende ihr Auto aufladen können.

"Gerade die aktuelle Energiepreisdiskussion und die furchtbaren Entwicklungen in der Welt treiben viele Menschen in die E-Mobilität. Darum brauchen wir deutlich mehr Ladepunkte."

Weitere Ladestationen in der Region geplant

Die Badenova plant, in Südbaden weitere Elektromobilitätskonzepte zu realisieren. Das Unternehmen sei dabei auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen angewiesen, sagt Vorstand Hans-Martin Hellebrand. Man führe bereits mit einigen Städten und Gemeinden Gespräche und sei dabei, ähnliche Projekte wie in Freiburg auch in der Region umzusetzen. In Mahlberg (Ortenaukreis) gibt es bereits einen vergleichbaren Schnellladepark.