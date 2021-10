Freiburg: Amazon-Paket kommt mit dem Rad

per Mail teilen

Der Onlineversandhändler Amazon liefert in Freiburg künftig auch per Lastenrad. Gut, sagt die Landtagsabgeordnete Nadyne Saint-Cast, aber zu optimieren.

Amazon liefert seine Pakete in Zukunft auf der letzten Meile zu Freiburger Kunden per Fahrrad aus. Freiburg dafür ist einer von bundesweit insgesamt acht Pilotstandorten. Dort hat der Onlinehandelsriese am Montag sein Fahrradkonzept vorgestellt.

Sebastian Heieck lädt sein Zustellfahrrad. Die Pakete sind in den farbigen Taschen nach Straßen vorsortiert. Die Tour heute wird sicher kein reines Vergnügen, es regnet in Strömen - nicht zum ersten Mal, seit er Pakete für Amazon ausfährt: "Es kam schon vor und das ist dann auch weniger spaßig natürlich. Aber dann ist man halt mal nass."

Klimaschutz mit Cargo-Bikes: Amazon will CO2-neutral werden

Insgesamt acht Lastenfahrräder sind in Freiburg unterwegs, im Wohngebiet rund um das das Verteilzentrum und direkt in der Innenstadt. Das Ziel ist Klimaschutz, sagt der Freiburger Amazon-Chef Paul Robaczek: "Die Cargo-Bikes sind ein großer Anteil an unserem Plan, CO2-neutral zu werden. Demzufolge auch mit alternativen Energien voranzukommen."

Grüne Abgeordnete Saint-Cast: "E-Mobilität nur mit Ökostrom"

Die grüne Landtagsabgeordnete Nadine Saint-Cast ist extra gekommen, um zu schauen, wie ökologisch das Fahrradprojekt tatsächlich ist. Ihr Urteil: grundsätzlich positiv. "Elektromobilität ja, aber natürlich nur wenn der verwendete Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird."

Deshalb, so schlägt sie vor, solle Amazon selbst in die Produktion von Ökostrom einsteigen.