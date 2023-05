Einzelne Freibäder in der Region haben seit dem Wochenende wieder geöffnet, andere folgen bald. Ein Überblick über den Saisonstart der Freibäder in Südbaden.

Trotz des zuletzt wechselhaften Aprilwetters sind einige Freibäder bereits am vergangenen Wochenende in die Saison gestartet. Mit den steigenden Temperaturen in Südbaden folgen in den nächsten Tagen und Wochen viele Freibäder in der Region nach.

Wer in Freiburg Lust auf die erste Freibad-Abkühlung hat, kann ab kommendem Samstag, 6. Mai, das Strandbad in Littenweiler besuchen. Das Bad hat in der Vorsaison bis zum 26. Mai von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Ab dem 13. Mai haben dann auch das Lorettobad und das Freibad in Freiburg - St. Georgen wieder geöffnet, in der Vorsaison ebenfalls von 12 bis 19 Uhr. Ab dem 27. Mai starten die Bäder in die Hauptsaison mit längeren Öffnungszeiten.

Das Kaiserstuhlbad in Ihringen öffnet seine Tore voraussichtlich am kommenden Sonntag, 7. Mai zum ersten Mal. Ab dem 22. Mai kann dann auch im Dreisambad in Kirchzarten gebadet werden. Bis zum 1. Juni müssen sich die Besucherinnen und Besucher des Freibads in Neustadt noch gedulden.

Das Kaiserstuhlbad in Ihringen öffnet schon Anfang Mai. SWR Jasmin Bergmann

Bereits in die Freibadsaison gestartet ist "'s Bad", das Schwimmbad in Waldkirch. Ab dem 6. Mai lädt dann auch das Freibad über der Elz in Emmendingen zum Bahnenschwimmen und Planschen ein.

Ein Sprung ins kühle Nass ist aktuell schon im Freibad Stegermatt in Offenburg, im Erlebnisfreibad Sasbachwalden und im Freizeitbad Oppenau (Ortenaukreis) möglich. Ab dem 8. Mai hat dann auch das Terrassenbad in Lahr wieder geöffnet, ab dem 13. Mai folgt das Freibad in Haslach im Kinzigtal.

Die Wiese des Freibads in Schönau im Schwarzwald lädt am 6. Mai wieder zum Sonnenbaden und Verweilen ein. Im Freibad in Kandern werden aktuell die Becken gefüllt, der Betrieb startet vorraussichtlich am 13. Mai.

Ab dem 18. Mai hat das Freibad "Laguna" in Weil am Rhein geöffnet, im Freibad in Rheinfelden soll es am 20. Mai losgehen. Dort kämpfe man jedoch aktuell mit Personalsorgen. Das könnte zur Folge haben, dass die Öffnungszeiten des Bades angepasst werden müssen. Auch das Parkschwimmbad in Lörrach eröffnet die Freibadsaison am 20. Mai.

In Basel hat die Freibadsaison schon am 29. April begonnen, und zwar mit der Eröffnung des beheizten Sportbades im Gartenbad St. Jakob. Ab Mitte Mai öffnen weitere Freibäder in Basel: Das Gartenbad Bachgraben am 13. Mai und das Rheinbad St. Johann am 14. Mai. Das Naturbad in Riehen eröffnet die Badesaison 2023 am 14. Mai.

Wenn das Wetter mitspielt, wollen die Freibäder in Waldshut und in Tiengen am 13. Mai in die neue Saison starten. Einen Tag früher soll das Freibad in Laufenburg loslegen - und zwar mit einem besonderen Angebot: Am ersten Öffnungstag bekommen Besucherinnen und Besucher freien Eintritt.

Das Parkschwimmbad in Donaueschingen ist aktuell wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Nach jetzigem Stand plane man, das Bad erst im August zu öffnen, hieß es. Der endgültige Öffnungstermin hänge von Wetterbedingungen, Material- und Lieferengpässen ab.

Als Alternative dazu öffnet das Freibad in Wolterdingen voraussichtlich am 27. Mai und das Bad in Hubertshofen voraussichtlich am 10. Juni.

Das Freibad in St. Georgen startet am Pflingstwochenende, also am 28. Mai, in die Saison. Im Freibad "Schwimmi" in Vöhrenbach möchte man Ende Mai die Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen.

Das Freibad Rottweil plant die Öffnung der drei Außenbecken ab Mitte Mai.