per Mail teilen

Das Sommerwetter wollten am Donnerstag auch die Besucher des Freibads von Lenzkirch genießen - ein Chlorgasunfall verhinderte das aber. Das Bad wurde geräumt. Zwei Schwimmmeister wurden verletzt.

Chlorgasunfall im Freibad Lenzkirch

Bestes Badewetter am Feiertag - doch für die 400 bis 500 Gäste im Freibad Lenzkirch hat der Besuch abrupt geendet. Sie mussten gegen von über hundert Einsatzkräften von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Maltesern evakuiert werden. Der Grund: wegen eines technischen Defekts war Chlorgas ausgetreten.

Grund wohl technischer Defekt an der Chloranlage

Gegen 16 Uhr hatte die Chlorgas-Warnanlage des Schwimmbads ausgelöst, so die Schwimmmeisterin Angela Fiedler vom Freibad gegenüber dem SWR. Der Grund: ein technischer Defekt. Der hatte dafür gesorgt, dass Chlorgas ausgetreten war. Chlor wird in Schwimmbädern zur Wasserreinigung verwendet, ist in Reinform aber giftig.

Über 100 Kräfte des DRK-Ortverbands Freiburg, der Malteser und der Feuerwehr waren am Donnerstag bei der Räumung des Freibads Lenzkirch im Einsatz. SWR

Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten seien kurz nach dem Unfall zur Stelle gewesen, so Fiedler. Sie brachten die Badegäste in Sicherheit. Schwimmmeisterin Fiedler und ein weiterer Kollege kamen ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Die zwei Betroffenen konnten mittlerweile wieder entlassen werden.

Der Defekt wurde bereits behoben. Fiedler hofft, dass das Freibad bald wieder öffnen kann. Davor sollen aber noch alle technischen Geräte im Schwimmbad überprüft werden.