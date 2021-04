per Mail teilen

Rennradfahrer Frederik Böna hat es gewagt: 20 Mal den Berg Kandel rauf- und runterfahren. Double Everesting heißt das - und kostet ordentlich Kraft und Energie.

Nach 23 Stunden und 26 Minuten ist es geschafft: Frederik Böna hat den Weltrekord im so genannten Double Everesting am Kandel bei Waldkirch (Kreis Emmendingen) geknackt. Dafür hat er auf seinem Rennrad fast 17.700 Höhenmeter überwunden, also quasi zweimal hoch auf den Mount Everest.

Ein besonderer Geburtstag

Für den Weltrekordversuch hat sich Böna einen besonderen Tag ausgesucht: seinen 30. Geburtstag. "Einfach nur rumsitzen und Kuchen essen war noch nie meins", sagt er. Stattdessen testet er lieber seine Grenzen aus. Sein Geburtstagsessen erinnert auch eher an Astronautennahrung. So lange es geht, möchte er sich flüssig ernähren. Dann müsse er nichts kauen und könne schneller verdauen.

Radeln für den guten Zweck

Frederik Böna ist auch nach Sonnenuntergang weitergefahren, die ganze Nacht durch. Das Ganze hat er für einen guten Zweck getan: Er sammelt mit der Aktion Spenden für ein Frauenzentrum in Afghanistan.