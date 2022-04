Frauenhaus braucht Spenden

Der Umbau des Frauenhauses hat kürzlich begonnen, so eine Sprecherin. Er soll im Spätsommer fertig werden. Wegen der Pandemie und des Ukrainekrieges steigen jedoch die Baukosten und sind nicht kalkulierbar. Ab 2023 wird es dann 24 Plätze geben. Das sind doppelt so viele wie bisher. Doch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so das Frauenhaus. Denn im vergangenen Jahr mussten in Lörrach 107 Frauen und 127 Kinder abgewiesen werden. Schutz gefunden haben 52 Frauen und 57 Kinder. Nur 12 Prozent von ihnen kehrten zu ihrem Misshandler zurück, deutlich weniger als in den Jahren zuvor.