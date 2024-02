In Schallstadt bei Freiburg ist eine Frau durch einen Angriff von vier Rottweilern schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die Hunde auf einem privaten Grundstück.

Eine 48-jährige Frau ist am Dienstagabend durch mehrere Rottweiler schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau zu Besuch in einem Anwesen in Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), in dem zwei Parteien wohnen. Als sie das Gelände verlassen wollte, wurde sie von den vier Rottweilern des Nachbarn angegriffen, heißt es.

Frau durch Angriff schwerverletzt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Hunde in dem ummauerten Innenhof des Grundstücks frei herumgelaufen. Der Halter der Hunde sei in der Nähe gewesen und habe sie von der Frau getrennt. Diese wurde von einem Rettungsdienst schwerverletzt in eine Klinik gebracht.

Hunde hatten zuvor schonmal einen Menschen angegriffen

Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat nun die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Freiburg aufgenommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte es bereits im Frühjahr vergangenen Jahres schon einmal einen Vorfall mit den vier Rottweilerhunden in Schallstadt gegeben. Die Akte dazu werde von der Staatsanwaltschaft Freiburg bearbeitet, hieß es. Ob in der Zwischenzeit Maßnahmen mit den Hunden getroffen worden sind, ist unklar.