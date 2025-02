Nach dem Fund einer Frauenleiche in Schramberg sitzt der tatverdächtige Sohn in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige soll seine Mutter getötet haben.

Am Freitag war in Schramberg (Kreis Rottweil) eine 54-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden. Die Leiche war in einer Auto-Dachbox im Keller entdeckt worden. Zuvor hatte eine Zeugin die Frau als vermisst gemeldet.

Frau nach "stumpfer Gewalteinwirkung" gestorben

Nach dem Fund der Frauenleiche sitzt der 20-jährige Sohn der Frau in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Mordes, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen legen nahe, dass die 54-Jährige "infolge von Blutverlust nach stumpfer Gewalteinwirkung" starb. Das mögliche Motiv bleibt unklar.