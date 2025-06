In diesem Garten werden jedes Jahr Hunderte von Grasfröschen groß gezogen

In ihrem Garten zieht sie Grasfröschen auf: Seit mehr als zehn Jahren rettet Doris Henselmann aus Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) ihnen das Leben.

Nicht irgendwelche Frösche, nein Grasfrösche haben es Doris Henselmann aus Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) angetan. Jedes Frühjahr sammelt die 84-Jährige den Forschlaich aus ihrem kleinen Gartenteich ein und zieht die Kaulquappen in geschützten Kunststoffboxen groß. "Aufzuchtstation" nennt sie die Gefäße, die sie sich dafür angeschafft und mit einem speziellen selbst gebastelten Vogelschutzgitter versehen hat.

Froschrettung: Froschhotel mit Vollpension

Die Aufzuchtstation im Garten der Familie ist ein Hotel mit Vollpension für die Tiere. Drei Mal am Tag füttert Doris Henselmann die Frösche mit Fischfutter und Salat. Gekochten Romasalat mögen die Kaulquappen am liebsten, weiß die Naturliebhaberin. Je kleiner die Kaulquappen sind, desto mehr Nahrung brauchen sie. Auch auf die Temperatur in den Boxen ist wichtig. Für die kalten Tage im Frühjahr hat sie sich eine Styroporhülle zurechtgeschnitten. Außerdem achtet die Froschmama auf genügend Sauerstoff im Wasser. Ihr Mann Heiner hilft ihr dabei, die Boxen regelmäßig zu säubern und frisches Wasser nachzufüllen.

In diesem Garten leben allerlei Tiere und Pflanzen: Aber Grasfrösche bekommen hier besondere Zuwenung. SWR Slavik Wagner

Froschkonzert? Kein Quaken trotz Hunderter kleiner Frösche

Im Garten der Henselmanns leben viele Tiere und Pflanzen: Aber Grasfrösche bekommen hier besonders viel Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Wasserfröschen sind sie still und quaken nicht. Von den Hunderten Grasfröschen überleben allerdings nur die wenigsten, denn Grasfrösche legen ihren Laich an der Wasseroberfläche ab. Ihr Nachwuchs wird deshalb besonders leichte Beute für andere Tiere wie Fische, Molche, Ringelnattern oder Vögel, denn auch die sind im Garten der Henselmanns zu Hause.

Nur ein paar wenige von Tausend kehren zurück

Von etwa 1000 kleinen Fröschen überleben, wenn es gut geht, maximal drei oder vier.

Sie hat über all die Jahre viel Wissen über Grasfrösche angesammelt. Es sei zwar ein großer Aufwand, aber der lohne sich, so die Froschretterin. Und der Erfolg gibt ihr recht: Jahr für Jahr kommen mehr geschlechtsreife Grasfrösche mit ihren Partnern in den Garten der Henselmanns zurück. Dieses Jahr hat sie sechs große Boxen mit Froschlaich gefüllt.

Die Aufzucht von Fröschen ist für einige Wochen im Frühjahr ein Dauerjob. Da helfen alle mit. Auch Ehemann Heiner Henselmann wird gebraucht. Er hilft beim Wasserwechsel. SWR Slavik Wagner

Von der Kaulquappe zum Frosch in drei Monaten

Die Aufzuchtstationen ist nur für die Zeit der Metamorphose gedacht: Es dauert ein paar Wochen bis die Kaulquappe Beine bekommt. Wenn sie auf eigenen Beinen stehen kann, wollen sie raus. Doris Henselmann setzt sie dann langsam und vorsichtig am Gartenrand in eine Hecke und beobachtet sie aufmerksam. Die winzigen Frösche benehmen sich sehr unterschiedlich. Manche springen übermütig aus ihrer Box, andere sitzen lieber eine Weile da und atmen tief durch, bevor sie abspringen.

Bis Mitte Juni werden alle Grasfrösche in der Regel weg flügge. Dann können die Henselmanns ihre Aufzuchtstation wieder in die Garage räumen und den Sommer in ihrem herrlichen Garten genießen. Hätte sie gewusst, wie spannend das ist, wäre sie Biologin geworden, sagt die Lehrerin heute. Trotz der vielen Arbeit hofft sie, dass viele der Frösche im Frühjahr wieder den Weg zurück in ihren Garten finden: Dann wird sie auch deren Nachkommen dabei helfen, zu überleben.