Frau nach Fahrerflucht in Gewahrsam genommen

Eine 42-jährige Frau ist am Samstag in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) nach mehreren Vergehen festgenommen worden. Die Frau war laut Polizei zunächst an einem Unfall beteiligt gewesen. Nach einem kurzen Gespräch mit den Unfallbeteiligten fuhr die 42-Jährige einfach davon. Den Personen gelang es jedoch das Kennzeichen der Frau zu notieren. Die hinzugerufene Polizei traf die stark betrunkene Frau mit drei Promille Alkohol im Blut schließlich zuhause an. Doch damit war der Fall noch nicht abgeschlossen: Ein Streit zwischen der Frau und ihrer Mitbewohnerin eskalierte wenig später, woraufhin die Polizei nochmal anrückte. Da sich die 42-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde sie den restlichen Samstag bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.