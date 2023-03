54-Jähriger stirbt nach Messerstichen

In Schramberg-Sulgen (Kreis Rottweil) ist ein Mann mit mehreren Messerstichen getötet worden. Die Ehefrau des Mannes wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Die 53-jährige Ehefrau hatte die Polizei alarmiert und zunächst angegeben, ihr Mann habe sich mit mehreren Messerstichen selbst getötet, so ihre Aussage. Polizeibeamte haben daraufhin die Leiche des Mannes in einer Wohnung in Schramberg-Sulgen aufgefunden. Nach der Obduktion des 54-Jährigen geht die Staatsanwaltschaft nun aber von einem Tötungsdelikt aus. Beamte der Kriminalpolizei Rottweil nahmen die Frau in ihrer Wohnung fest und brachten sie ins Gefängnis. Die Ermittlungen dauern an.