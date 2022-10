60-jährige Frau in Lörrach getötet

In Lörrach ist in der Nacht auf Donnerstag eine 60-jährige Frau getötet worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach Mitternacht, soll ein 34-jähriger Familienangehöriger die 60-jährige Frau in einer Wohnung in Lörrach erschlagen haben. Der Tatverdächtige soll der Frau laut Polizei mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. SWR-Reporterin Katharina Seeburger berichtet über das Tötungsdelikt in Lörrach: Nach kurzer Flucht sei der Tatverdächtige nahe der Wohnung festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wie genau die familiäre Beziehung zwischen Opfer und Täter aussieht, wollte die Polizei nicht mitteilen.

