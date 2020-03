Wegen Corona an Kapazitätsgrenze

Das Krankenhaus im elsässischen Mulhouse kann die vielen Coronavirus-Patienten, die Beatmung brauchen, nicht mehr aufnehmen. Bereits am Dienstag wurden Kranke per Hubschrauber in andere Krankenhäuser gebracht.

Ein französisches Militärflugzeug soll im Laufe des Mittwochs sechs Intensivpatienten nach Südfrankreich bringen. Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est und Aufsichtsratsvorsitzender des Krankenhauses, kündigte an, die Kranken in ein Militärkrankenhaus in Toulon verlegen zu lassen. Transport sei kompliziert, aber notwendig Der Transport sei weit und kompliziert, könne aber den Druck auf die Krankenhäuser in der Region etwas reduzieren. Auch im elsässischen Straßburg sind die Kliniken an der Kapazitätsgrenze. Nach Berichten von Klinikmitarbeitern fehlen dort inzwischen Schutzmasken für Ärzte und Pfleger. Sie richten den verzweifelten Appell an die Bevölkerung, die seit Dienstagmittag geltende Ausgangssperre strikt einzuhalten.