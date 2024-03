per Mail teilen

Wie arbeiten deutsche und französische Medien zusammen? Und was macht ein "französischer Generalkonsul" überhaupt? Darum ging es beim Besuch von Gaël de Maisonneuve im SWR Studio Freiburg.

Der französische Generalkonsul aus Stuttgart, Gaël de Maisonneuve, war zu Besuch im SWR Studio in Freiburg. Dort informierte er sich unter anderem über deutsch-französische Projekte in den Medien.

Gut gelaunt und äußerst interessiert wirkte der französische Generalkonsul, als er den Konferenzsaal im SWR Studio Freiburg betrat. "Meine Aufgabe ist es, in ganz Baden-Württemberg die deutsch-französische Zusammenarbeit zu stärken - politisch, wirtschaftlich, kulturell", erklärte er.

In Freiburg informierte er sich insbesondere darüber, welche Kooperationen es zwischen den Medien der linken und der rechten Rheinseite gibt. Dass es die Sendung "Dreiland Aktuell" gibt, die im Studio Freiburg produziert wird und dass der französische Radiosender "France Bleu Elsass" die Regionalnachrichten aus Freiburg ausstrahlt, begrüßte er. "Solche Projekte braucht es, um die Zusammenarbeit voranzubringen", sagte de Maisonneuve. Besonders wichtig sei ihm auch die Bildung, betonte er.

Der französische Generalkonsul aus Stuttgart hat am Montag das SWR Studio Freiburg besucht. SWR Dinah Steinbrink

Junge Menschen für Sprache und Kultur begeistern

Immer wieder sprach der französische Generalkonsul darüber, wie wichtig die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Bildung sei, dass es an einigen Schulen zum Beispiel Abschlüsse gibt, die in beiden Ländern anerkannt werden und dass es bei Studiengängen Kooperationen zwischen Hochschulen beider Länder gibt. Hier will er sich für weitere Kooperationen einsetzen, um mehr junge Menschen für Sprache und Kultur des jeweiligen Nachbarlandes zu begeistern.

Besonders interessiert war er auch an "Unser Freiburg", einem SWR Instagram-Kanal von "das Ding vor Ort" aus Freiburg, auch wenn dieser sich nicht explizit mit Frankreich beschäftigt. Einen Aufkleber des Kanals klebte de Maisonneuve aber direkt vorne auf seinen Kalender.

Es braucht noch gesetzliche Veränderungen

Die täglichen Kontakte seien "begeisternd", sagte er: "Viele Leute arbeiten auf der anderen Rheinseite, kaufen dort ein, reisen hin und her, aber die gesetzlichen Unterschiede sind schwierig." Die Verantwortlichen in der Region, wie beispielsweise das Regierungspräsidium Freiburg, seien da wichtig - vieles müsse aber auch von Paris und Berlin aus geregelt werden. Denn für eine grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, brauche es auch gesetzliche Veränderungen.

Zusammen mit den Menschen will ich Brücken bauen.

Was und wo noch etwas getan werden muss - das kann Gaël de Maisonneuve zumindest etwas beeinflussen. Als Generalkonsul ist er im ganzen Land unterwegs, spricht mit Menschen und schaut sich Projekte an, um so zusammen mit den Menschen "Brücken zu bauen". Wenn er funktionierende Beispiele sieht - oder auch bürokratische Hürden, die noch im Weg stehen - gibt er es nach Berlin oder Paris weiter.