Französischer Flexhop fährt über die Grenze

per Mail teilen

In Neuried im Ortenaukreis haben Regionalpolitiker in dieser Woche einen weiteren Lückenschluss im grenzübergreifenden öffentlichen Nahverkehr gefeiert. Französische Rufbusse fahren dort seit kurzem über die Pierre-Pflimlin-Brücke bis zum "Europäischen Forum am Rhein". Mit dem Angebot hat der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau nicht nur ein weiteres grenzüberschreitendes Busangebot, der Haltepunkt wird auch zur Schnittstelle zweier sehr unterschiedlicher ÖPNV-Angebote.

Christine Veenstra berichtet.