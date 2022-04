Französische Präsidentschaftswahlen erklärt bei einem Besuch auf dem Markt

Am kommenden Sonntag, 10. April geht die Wahl um die französische Präsidentschaft in die erste Runde. In Baden-Württemberg leben rund 40 000 Französinnen und Franzosen, knapp 2000 von ihnen in Freiburg, die auch ihre Stimme abgeben können. Im Rahmen eines Kurses im SWR Studio Freiburg haben sich Studierende des deutsch-französischen Journalismus-Studiengangs der Uni Freiburg und der Uni Straßburg mit einigen von ihnen getroffen, und die Studentin Christina Genet hat die Französin Marine Quétin aus Freiburg bei ihrem wöchentlichen Gang auf den Markt begleitet und mit ihr über ihre politische Schwerpunkte bei dieser Wahl gesprochen.