Endspurt im Wahlkampf: Macron tourt durchs Elsass

Mulhouse, Châtenois, Straßburg: Emmanuel Macron reist am Dienstag durch das Elsass. In der heißen Phase des Wahlkampfes, kurz vor Stichwahl, will der Amtsinhaber nochmal punkten.

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat Emmanuel Macron endgültig in den Wahlkampf-Modus geschaltet. Am Montag tourte der Amtsinhaber durch die nördliche Region Hauts-de-France bei Lille. Einen Tag später, am Dienstag, ist das Elsass dran.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will in der Region Grand Est um Wählerstimmen kämpfen. picture-alliance / Reportdienste Ludovic Marin

Macron bei Pflegeeinrichtung in Mulhouse

Seinen ersten Halt machte Macron am Dienstagvormittag in einer Pflegeeinrichtung in Mulhouse. Dort leben unter anderem Menschen mit Behinderung. Macron hat sich mit Pflegekräften, Betreuern und Angehörigen ausgetauscht.

Um Sicherheit geht es in Châtenois

Am Nachmittag wird Macron in der elsässischen Gemeinde Châtenois bei Sélestat erwartet. Dabei soll vor allem das Thema lokale Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Der amtierende Präsident will sich mit Geschäftsleuten und Bürgern treffen.

Schlussakkord in der Eurometropole Straßburg

Macrons Tour endet gegen 18:30 Uhr in Straßburg auf dem Place du Château. Er möchte dort eine etwa einstündige Rede halten. Darin soll es um die Bedeutung der Europäischen Union in Frankreich gehen.

Konkurrentin Marine Le Pen will nicht mehr Frankreichs Nummer zwei sein. picture-alliance / Reportdienste dpa/AP | Joan Mateu Parra

Erste Runde der Präsidentschaftswahlen: Marine Le Pen im Grand Est vorne

Macrons Reise in den Osten Frankreichs ist kein Zufall. Der 44-Jährige begibt sich dorthin, wo seine Konkurrentin, die rechtspopulistische Marine Le Pen vom "Rassemblement National" mehr Stimmen als er geholt hat. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen kam Marine Le Pen in der Großregion Grand Est auf knapp 30 Prozent, Amtsinhaber Emmanuel Macron auf gut 27 Prozent. Die Städte Mulhouse und Straßburg gingen an den Linksaußen-Kandidat Jean-Luc Mélenchon, mit jeweils 36 Prozent. Macron landete dort auf dem zweiten Platz, mit 25 Prozent in Mulhouse und rund 30 Prozent in Straßburg. Der Großteil der ländlichen Gemeinden im Elsass stimmte jedoch im ersten Durchgang für Marine Le Pen. Diese Wählerstimmen will Emmanuel Macron im Elsass zurückgewinnen.