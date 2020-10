Das Robert-Koch-Institut und das Auswärtige Amt haben fast ganz Frankreich zum Risikogebiet erklärt, denn die Zahl der Neuinfektionen liegt in weiten Teilen über der kritischen Grenze. Doch nicht überall.

In Paris zum Beispiel liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 270 pro 100.000 Einwohner. Deshalb werden nun auch in der Hauptstadt wieder strengere Maßnahmen eingeführt, unter anderem müssen Bars und Cafés schließen, Restaurants dürfen nur unter hohen Auflagen weiter öffnen.

Die Hohkönigsburg im Elsass ist bei Touristen beliebt dpa Bildfunk Rolf Haid

Nur die an Deutschland grenzende Region Grand Est, im Osten von Frankreich, ist noch kein Risikogebiet. Wer also nach Frankreich in Urlaub fahren will, der kann sich Straßburg anschauen, in den Vogesen wandern gehen, die Hohkönigsburg im Elsass erklimmen oder die vielen Champagnerkeller in Reims besuchen.