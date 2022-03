Frankreich hebt fast alle Corona-Bestimmungen auf

per Mail teilen

Ab sofort keine Masken mehr in Innenräumen, nur noch wenige Ausnahmen: In Frankreich werden die Corona-Beschränkungen weitgehend gelockert. Doch Fachleute warnen, denn die Inzidenz steigt wieder.

An vielen Orten muss kein Impfpass (pass vaccinal) mehr vorgelegt werden. Das gilt zum Beispiel für Restaurants, Theater, Kinos, bei Sport- oder Kulturveranstaltungen. Einschränkungen gelten nur für Krankenhäuser, Altenheime oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Hier gilt die 3G-Regelung. Die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal bleibt allerdings bestehen.

Maskenpflicht entfällt weitgehend

Die Maskenpflicht fällt in allen Innenräumen weg, auch in Klassenzimmern und Büros. Ausnahmen sind öffentliche Verkehrsmittel und Gesundheitseinrichtungen. Damit ähneln die Bestimmungen den aktuellen Maßnahmen in der Schweiz.

Olivier Veran, Gesundheitsminister von Frankreich picture alliance/dpa/AFP | Julien De Rosa

Expertinnen und Experten warnen

In Frankreich waren die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen zunächst zurückgegangen. Seit etwa einer Woche steigen sie allerdings wieder leicht an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 629, im Elsass ist sie höher. Fachleute mahnen deshalb weiterhin zur Vorsicht.